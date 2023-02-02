«Лапландия» подала в суд на жительницу Кузбасса из-за миллионного долга

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Как сообщил Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, московское ООО «Лапландия» подало иск к 55-летней жительнице Мариинска с требованием о погашении долга по аренде свыше миллиона рублей.

В материалах гражданского дела указано, что с 2018 года женщина арендовала часть помещения в ТРЦ «Лапландия», но в марте 2020-го перестала исполнять обязательства, из-за чего у нее накопился долг. Кроме того, после снятия в июне того же года ряда ограничений, введенных в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, арендатор не вела коммерческую деятельность в рамках договора - по этой причине сума долга превысила миллион рублей.

Поскольку должница отказалась от добровольного погашения задолженности, суд удовлетворил иск ООО. Однако два года спустя оно снова обратилось в Мариинский горсуд. Оказалось, что деньги с женщины не взыскали из-за отсутствия имущества, на которое можно обратить взыскание. Суд решил, что заявление о процессуальном правопреемстве нужно удовлетворить. Постановление уже вступило в законную силу.