Tele2 признана лучшим работодателем среди телеком-компаний

Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 занял первое место среди телеком-компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии hh.ru и девятое - среди крупнейших российских компаний.

Топ лучших работодателей составила крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Лидеров определяли по трем критериям. Первый - это оценка эффективности HR-процессов работодателя: с помощью анкетирования были изучены все аспекты работы с персоналом. Второй - мнение сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы. Третий показатель - мнение соискателей: каждый из респондентов мог пройти опрос и проголосовать за любую организацию.

В 2022 году финалистами рейтинга стали 1 082 компании - список лучших работодателей по версии HeadHunter за год вырос на 28%. Tele2 в третий раз подтвердила репутацию как сильного и привлекательного работодателя, сохранив первенство среди мобильных операторов и оставшись в десятке лидеров среди крупнейших компаний.

- Несмотря на вызовы прошлого года, рынок труда продолжает развиваться. Мы видим это по активности соискателей и по их интересу к нашей компании и отрасли в целом. Мы благодарим всех, кто голосовал за Tele2 в рейтинге hh.ru и высоко ценим участие в этом независимом срезе по рынку, - сказала заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова, подчеркнув, что рейтинг помогает соискателям определиться с выбором на рынке труда, а работодателям - держать руку на пульсе и видеть оценку своей деятельности со стороны.

В Tele2 работает 9000 сотрудников в 69 регионах. Индекс вовлеченности сотрудников оператора по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3 п. п. выше, чем результаты оператора в 2021 году, и на 7 п. п. выше внешнего бенчмарка по уровню вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год.