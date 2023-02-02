3 февраля в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

3 февраля Кемеровская Госавтоинспекция проведет массовые рейды. Мероприятия будут направлены на пресечение нарушений по перевозке детей, а также выявление нетрезвых водителей.

В ГИБДД напомнили, что дети до семи лет должны перевозиться только в автокреслах. С семи до 11 лет допускается использование штатных ремней безопасности, при этом на переднем сиденье дети также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем. За нарушение предусмотрен штраф три тысячи рублей.

Водителям, севшим за руль в пьяном виде или отказавшимся от медицинского освидетельствования, придется заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, также их могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет. Для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены прав, предусмотрена уголовная ответственность.

В ГИБДД призвали автомобилистов ответственно относиться к процессу управления и проявлять взаимоуважение на дорогах.