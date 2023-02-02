Власти Кемерова рассказали о сроках ремонта двух крупных мостов

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В кемеровской мэрии редакции «КП»-Кемерово» сообщили, что на данный момент ведутся работы по проектированию капитального ремонта двух указанных мостов, уже подготовлены технические решения по ремонту элементов и подходов к ним. Сейчас проекты находятся на стадии согласования.

Предварительный срок заключения контрактов с подрядчиками - 1 апреля текущего года. Они будут определены в рамках ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Так, «Университетский» мост через Искитимку на проспекте Советском планируется отремонтировать в строительный сезон 2023 года, а «Кузбасский» через Томь на улице Терешковой - в строительный сезон 2023-2024 годов.