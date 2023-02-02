В Кузбассе температура воздуха в январе превысила климатическую норму

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе температура воздуха в январе оказалась выше климатической нормы на 3-4 градуса, а по югу - на 5 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

При этом месяц оказался очень снежным: осадки наблюдались практически ежедневно. В итоге за январь выпало снега в два раза больше месячной нормы (200-275%). Сугробы по области также превысили норму в 2-2,5 раза. Самая большая высота снега зафиксирована в Тисульском районе - 156 см и в Таштаголе - 111 см. В Кемерове, по данным на 1 февраля, этот показатель равен 60 см.