Дымка и температура воздуха до -27°C ожидают кузбассовцев в ближайшие дни

Фото: Светлана Баштовая

Согласно данным Гидрометцентра, завтра, 3 февраля, ночью температура воздуха опустится до -20... -22 градусов, местами до -25... -27, днем потеплеет до -11... -13. Также ожидается ветер 2-7 м/с. Преимущественно без осадков, малооблачно, однако с дымкой. На дорогах будет гололедица.

В субботу, 4 февраля, ночью ожидается также -20... -22градусов, местами до -24... -26, днем до -10... -12 градусов. В области будет переменный ветер 2-7 м/с. Дымка сохранится, день будет малооблачным, осадков не предвидится.

В последний день недели температура воздуха ночью составит -20... -22, в низких местах до -23... -25 градусов, днем станет теплее - ожидается -10... -12. В воскресенье в регионе будет переменная облачность, дымка и гололедица на дорогах.