Кузбасское Минприроды назвало причину смога

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса заявили, что смог появился вследствие неблагоприятных метеоусловий, характерных для региона в связи с его расположением.

В ведомстве уточнили, что предприятиям уже рекомендовано сократить выбросы и за нарушение данного требования предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная. Кроме того, ситуация осложняется также частным сектором и большим количеством машин.

Между тем, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время ситуация не изменится: в Кузбассе похолодает, а скорость ветра ожидается 2-7 м/с.