В Кузбассе отмечают 80-летие Сталинградской битвы

Фото: сайт АПК

Кузбасс присоединился к приуроченным к 80-летию Сталинградской битвы мероприятиям: во всех образовательных учреждениях проходят тематические уроки, где педагоги рассказывают об основных этапах сражения и демонстрируют документальные съемки.

В столице Кузбасса проходят различные беседы, интерактивные лекции и викторины, ученики школ готовят доклады и стихотворения, а среди начальных классов проводятся конкурсы чтецов и рисунков. В гости к школьникам приходят представители совета ветеранов, а также участники боевых действий.

В новокузнецких образовательных организациях прошли тематические классные часы, а для кадетов детского дома № 95 проведут «Урок мужеств», где им расскажут о событиях Сталинградской битвы и о кузбассовцах, принимавших в ней участие.

В Анжеро-Судженске к памятнику погибшим в ВОв возложили цветы, а в центральной библиотеке состоится «Час мужества» для детей с ограниченными возможностями, для них также организуют виртуальную экскурсию к памятнику героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.

Вместе с тем в регионе провели Всекузбасский исторический диктант, а до 5 февраля проходит диктант по истории Сталинградской битвы. Концерт «Музыка войны. Тебе, Сталинград!» состоялся в Государственной научной библиотеке имени Федорова, в драмтеатре им. А. В. Луначарского прошел онлайн-показ спектакля «Живы будем - свидимся».

Кроме того, в драматическом театре Прокопьевска провели театрализованную литературно-музыкальную композицию «Великий подвиг Сталинграда!». А в Калтане, в выставочном зале, был открыт передвижной проект «Сталинград. Ни шагу назад».

Также сегодня, 2 февраля, во всех кинотеатрах Кузбасса в 20.00 бесплатно покажут фильм «Они сражались за Родину» по инициативе Минкульта России.