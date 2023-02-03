В Кузбассе мужчину осудили за гибель трех детей при пожаре

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летний житель Новокузнецкого района признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в октябре 2021 года. Вечером местные жители, заметив, что горит дом, вызвали сотрудников МЧС. До приезда спасателей соседи вывели из огня хозяина (он был госпитализирован), но детей, находившихся внутри, спасти не удалось. Пожарные обнаружили в постройке тела трех погибших - двум девочкам было по два года, третьей - четыре. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной их смерти стало отравление продуктами горения.

Следствие установило, что девочки погибли из-за неосторожных действий отца. В доме была неисправна электрическая проводка, и мужчина знал об этом. Однако это не помешало ему закрыть двери детской комнаты снаружи на крючок, при том что окно там не открывалось.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно.