Отбывающий пожизненный срок за тройное убийство житель Кузбасса потребовал возместить ему моральный вред

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26-летний житель Мариинска, получивший пожизненный срок за убийство трех человек, потребовал денежную компенсацию за ненадлежащие условия содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

В конце 2021 года мужчину признали виновным в покушении на убийство четырех лиц и в убийстве трех человек – он зарезал собутыльников в ходе конфликта. В ожидании приговора кузбассовец находился в Мариинском СИЗО-3. После того, как его перевели в тюрьму в Пермском крае, он решил потребовать возмещение за плохие условия содержания на родине. Мужчина обратился в Мариинский городской суд с административным иском к Российской Федерации с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Заключенный объяснил, что в СИЗО у него не было радио и других средств массовой информации, а также не было возможности стоматологического лечения, из-за чего он потерял два зуба. Кроме того, он жаловался, что около года провел в одиночной камере, и это отразилось на его психике. При этом в камере не работало отопление, не было горячей воды.

В результате рассмотрения дела суд не установил нарушений со стороны администрации следственного изолятора. В частности, выяснилось, что во всех камерах тепло и есть радио. Горячее водоснабжение в СИЗО действительно отсутствует (не предусмотрено конструкцией здания), однако воду там греют. В одиночной камере мужчина находился не все время, а эпизодически – из нестабильного поведения.

В итоге Мариинский городской суд отказал в удовлетворении административных исковых требований.

Возмутившись таким решением, мужчина обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда в начале февраля 2023 года подтвердила законность решения Мариинского городского суда.