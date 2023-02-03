Полиция Кузбасса объяснила, как получить загранпаспорт при срочном выезде за пределы России

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Со 2 февраля в России приостановлен прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации. Полиция Кузбасса объяснила, как получить загранпаспорт тем, кто уже подал заявку на его оформление.

В ведомстве сообщили, что оформление загранпаспортов нового образца приостановлено по техническим причинам. Те, кто ранее подал заявление на получение документа, при срочном выезде за пределы России могут получить заграничный паспорт старого образца (сроком на 5 лет) при оплате государственной пошлины. Те, кто откажется получать такой документ, смогут вернуть государственную пошлину за выдачу биометрического паспорта.

Для решения данных вопросов следует обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через «Криптобиокабину» в МФЦ.