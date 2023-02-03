Филармония Кузбасса поздравит женщин с 8 марта

Фото: филармония Кузбасса.

8 марта, в среду, в 17.00 в филармонии Кузбасса пройдет концерт «Песни для любимых».

Стало доброй традицией нашему коллективу поздравлять прекрасных женщин в этот праздничный день. С особым желанием и настроением мы дарим яркий музыкальный букет вам, нашими нежным и заботливым мамам, женам, дочерям и сестрам.

В программе песни Арно Бабаджаняна «Мимоза», «Королева красоты», «Лучший город земли», инструментальные композиции «Мое сердце в горах», «Элегия», «Увертюра» Ю. Саульского.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров), солисты Евгений Плотницкий, Олег Смолин и Галина Сологуб.

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