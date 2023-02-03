Еще три новых троллейбуса доставлены в Новокузнецк

Фото: Telegram-канал Андрея Панова

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов в своем Telegram-канале сообщил, что в Новокузнецк прибыли три новых троллейбуса, которые закуплены в рамках реализации проекта «Чистый воздух». Он отметил, что сейчас транспортные средства должны пройти техрегистрацию и пусконаладочные работы, после чего смогут выйти на линию.

Чиновник уточнил, что в текущем году в город поступит 19 новых троллейбусов, девять из которых будут оснащены функцией увеличенного автономного хода. Замгубернатора также отметил, что, несмотря на сложности с поставками комплектующих, Уфимский трамвайно-троллейбусный завод смог организовать сборку ТС, не утратив функционала и надежности подвижного состава.

Панов напомнил, что обновление состава новокузнецкого электротранспорта является одним из направлений работы по улучшению качества воздуха в городе.

Ранее «КП»-Кемерово» писала, что 28 января в Новокузнецк из Уфы прибыл первый новый троллейбус.