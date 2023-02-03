Статистики рассказали, как изменились цены на товары в Кузбассе за неделю

Фото: архив «КП» Фото: Мария КАЮРОВА

Согласно сведениям Кемеровостата по состоянию на 30 января, за неделю в регионе прибавили в цене огурцы (+13%), помидоры свежие (+10,2%), лук репчатый (+7,1%), картофель (+3,6%), белокочанная капуста (+3,2%), овощное детское питание (+2,9%), куры (+1,8%), мука пшеничная (+1,7%), а также фруктовое детское питание и маргарин (по +1,5%).

Кроме того, подорожали и непродовольственные товары: на 4,8% увеличилась стоимость зубных щеток, на 2,9% - зубной пасты, на 2,8% - мужских маек и на 2,6% -школьных джинсовых брюк.

Однако ряд товаров, наоборот, потеряли в цене. Среди них черный байховый чай, подешевевший на 3,9%, пшено - на 2,5%, вареная колбаса - на 1,9%, соль - на 1,7%, мясное детское питание - на 1,5%, а также куриные яйца, сосиски и сардельки стали дешевле на 1,2%.

Среди непродовольственных товаров цены снизились на плиты ДСП (-2,1%), мужские носки (-1,9%) и стиральные порошки (-1,4%).

Также за неделю заметно подешевело дизельное топливо - на 1,7%, в среднем до 61,36 рубля за литр. Остальные марки стоят по-прежнему: литр АИ-92 – 44,60 рубля, литр АИ-95 – 48,47 рубля, литр АИ-98 – 59,83 рубля.