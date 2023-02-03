19 кузбасских компаний стали экспортерами в 2022 году благодаря господдержке

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Благодаря содействию Центра поддержки экспорта Кузбасса в 2022 году в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт» 19 компаний из Кемерова, Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого начали отправлять продукцию за рубеж, а именно - в Казахстан, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Монголию, Индию, Китай и ряд других стран. Сумма экспортных контрактов составила более четырех миллионов долларов.

- Наши товаропроизводители, особенно машиностроители, активно наращивают выпуск импортозамещающей продукции, сделанные в Кузбассе детали и оборудование уже используются на отечественных предприятиях. Высокое качество и конкурентные цены делают их востребованными и на международных рынках, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что в настоящий момент уже налажен экспорт горно-шахтного оборудования и средств безопасности, а также стройматериалов, семян, медизделий и комплектующих для коммунальной техники.

Кроме того, по словам директора регионального Центра поддержки экспорта Ирины Бусыгиной, в организации оказывается помощь как в анализе спроса на продукцию, так и в правовой экспертизе экспортных контрактов, их сопровождении и выстраивании логистики поставок.

Также в регионе действуют меры государственной поддержки предпринимательства, в рамках которой организуются различные международные бизнес-миссии, оказывается помощь в регистрации и продвижении производителей на международных площадках.