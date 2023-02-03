Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 февраля 2023 5:51

Полиция обнаружила пропавшую 13-летнюю беловчанку

Об исчезновении школьницы в Белове стало известно накануне вечером
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным МВД Кузбасса, вчера, 2 февраля, к правоохранителям обратилась мама 13-летней школьницы, которая рассказала, что ее дочь в пгт Грамотеино отправилась на прогулку, однако домой так и не пришла. Самостоятельные поиски результатов не принесли.

Стражи порядка оперативно начали поиски девочки, которые продлились всю ночь, в результате местонахождение пропавшей удалось установить - школьница была в гостях у друзей, ее жизни ничего не угрожало.

Полицейские провели профилактическую беседу с юной беловчанкой и ее родителями. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются инспекторы ПДН.