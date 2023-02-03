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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:04

В Кемерове до 6 февраля продлили режим «черного неба»

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове режим «черного неба» продлили до 6 февраля. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Режим неблагоприятных метеорологических условий был объявлен в областной столице 31 января в связи с погодными условиями: морозной и безветренной погодой. За эту неделю он продлялся уже дважды.

В других территориях Кузбасса режим НМУ действует до 18.00 пятницы, 3 февраля.

Напомним, что в период режима «черного неба» предприятиям рекомендовано уменьшить выбросы в атмосферу, а жителям - меньше находиться на улице и не проветривать квартиры.