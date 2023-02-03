В пять больниц Кузбасса поступило новое оборудование

Фото: пресс-службе АПК.

Сразу в пять больниц Кузбасса поступило новое медицинское оборудование в ходе модернизации системы здравоохранения региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В Кузбасскую областную детскую клиническую больницу были приобретены современные реабилитационное аппараты, в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи - шесть наркозно-анестезиологических станций. Кроме того, в новокузнецкий филиал Кузбасского клинического кардиологического диспансера поступили флюорограф и рентген-аппарат, в Анжеро-Судженскую городскую больницу - передвижной аппарат УЗИ для исследования сердца и сосудов, в Промышленновскую районную больницу - рентген.

Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе наращиваются темпы модернизации системы здравоохранения. В прошлом году в медучрежения было закуплено 1309 единиц медтехники, в этом году планируется приобрести - 1368.

- Стараемся не зависеть от поставок импортного оборудования и переориентируемся на отечественное, которое ничуть не уступает зарубежному, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.