Кемеровский «Хаскилэнд» работал без лицензии

Фото: архив «КП» Фото: Мария КАЮРОВА

В январе текущего года сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора выезжали с проверкой в село Елыкаево, где расположен парк «Хаскилэнд».

Выяснилось, что ООО «Хаскилэнд» нарушил ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поскольку на постоянной основе использовал животных в культурно-зрелищных целях за деньги, но без лицензии на это, тогда как с 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии запрещено.

В результате наказанием для парка стало предупреждение.