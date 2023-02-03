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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:29

Кемеровский «Хаскилэнд» работал без лицензии

Нарушения выявили инспекторы Россельхознадзора
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Мария КАЮРОВА

В январе текущего года сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора выезжали с проверкой в село Елыкаево, где расположен парк «Хаскилэнд».

Выяснилось, что ООО «Хаскилэнд» нарушил ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поскольку на постоянной основе использовал животных в культурно-зрелищных целях за деньги, но без лицензии на это, тогда как с 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии запрещено.

В результате наказанием для парка стало предупреждение.