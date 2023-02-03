В Кузбассе за два дня сгорели пять автомобилей

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе за последние два дня произошло пять автомобильных пожаров, причиной каждого из них стала неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Специалисты отмечают, что большинство автомобильных пожаров приходится на морозы, когда автолюбители всеми возможными способами пытаются отогреть и завести свои машины, порой не соблюдая правила пожарной безопасности. Так, некоторые устанавливают системы автозапуска и котлы обогрева самостоятельно или отогревают двигатель паяльной лампой. В ведомстве подчеркнули, что автомобили способны выгореть полностью за считанные минуты.

МЧС Кузбасса рекомендует водителям относиться ответственно к вопросам собственной безопасности. Для этого необходимо соблюдать меры предосторожности, в частности, регулярно проводить осмотр машин в пунктах технического обслуживания, доверять специалистам установку предпусковых отопителей. Нельзя при морозах отогревать двигатели открытым огнем, производить зарядку аккумуляторной батареи непосредственно в автомобиле.