В Кемерове две пожарные машины застряли в снегу: комментарий мэрии

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

В Кемерове две пожарные машины по дороге на вызов застряли в снегу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам автора сообщения, инцидент произошел рано утром 3 февраля. На Стволовой улице в Рудничном районе загорелся частный дом, соседи вызвали спасателей.

- Мы были уверены, что пожарные приедут быстро, ведь до Пожарной части № 4 - рукой подать, буквально пара минут езды... Но! Пожарная машина застряла на неочищенной от снега улице, конечно, вторая пожарная машина поехала по другому маршруту, по соседней улице Связной и.... тоже застряла, - сообщил горожанин.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

По его словам, веранда дома сгорела, но пожарным все же удалось локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на жилую часть. Хозяйка жилица - пожилая женщина - успела выйти на улицу во время ЧП, она не пострадала.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

Автор поста написал, что жители просили администрацию почистить дороги от снега, однако в ответ получили сообщение, в котором говорилось, что будет проведен осмотр для проверки качества уборки до 7 февраля.

В мэрии прокомментировали данное обращение. Корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что снегоуборочная техника работала на улицах Стволовая и Связная до пожара, и в целом проезд по ним не затруднен.

- К сожалению, эти улицы застроены таким образом, что ширины проезжей части недостаточно для встречного разъезда грузовых автомобилей даже в теплое время года, - отметили в мэрии.

На фото - улица Стволовая сейчас. Фото: администрация г. Кемерово.

Представители администрации со ссылкой на МЧС Кузбасса сообщили, что на место пожара были отправлены четыре отделения пожарной охраны, два из них имели трудности при проезде, но на ход тушения пожара это не повлияло.

- Сообщение о возгорании поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 06.02, в 06.10 пожарные отделения прибыли на место, в 06.26 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в мэрии.