В Кузбассе задержали драгдилера с 70 кг наркотиков

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе задержали новокузнечанина, который подозревается в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина арендовал складское помещение якобы для хранения товаров, полученных из-за рубежа. Но на самом деле под видом строительных материалов в Россию поставлялись крупные партии запрещенных веществ. Пакеты с наркотиками драгдилеры прятали внутри бетонных блоков. Во время обысков полицейские обнаружили порядка 70 кг запрещенных веществ. Стоимость данной партии по ценам черного рынка составляет 200 млн рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.