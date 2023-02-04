Жителю Тайги грозит лишение свободы за кражу игрушек из автомата

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции Кузбасса рассказали о случае воровстве игрушек из игрового автомата.

Два жителя Тайги, которым 30 и 31 год, решили попытать удачу и выиграть игрушки из специального терминала в одном из сетевых магазинов города. Попытки вытащить приз легальным путем ни к чему не привели, поэтому двое мужчин не придумали ничего лучше, как украсть игрушки. Они достали их через взломанное дно автомата. После того, как кассир магазина сделала нарушителям замечание, один из тайгинцев схватил три игрушки и убежал.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские нашли грабителей. Один из них признался, что украденные призы хотел раздать прохожим. Игрушки -тигра, кота и поросенка - вернули в магазин, а вот двум тайгинцам грозит до четырех лет лишения свободы по статье «Грабеж» одному и штраф 500 рублей за «Уничтожение или повреждение чужого имущества» - другому.