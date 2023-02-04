На всероссийском историческом форуме в Кузбассе ожидается более 4 000 участников

Фото: АПК.

В Кемеровской области в «Кузбасс-Арене» 16-17 марта пройдет всероссийский форум «История для будущего. Время быть первыми». Об этом сообщает администрация правительства Кузбасса.

Форум направлен на актуализацию исторической тематики, в частности Победе во время Великой Отечественной войны, для молодежи. Участниками станут школьники, студенты, кадеты, юнармейцы, активисты движения детей и молодежи, учителя истории и литературы, ученые, представителей региональных отделений Всероссийского военно-исторического общества всех Городов трудовой доблести страны, представители четырех новых территорий России. Кроме этого, 120 тысяч человек ожидается в онлайн-формате.

Форум предполагает проведение экскурсии по историческим местам областной столицы, ток-шоу «Что значит быть патриотом?», а также работа секций по культурно-историческим темам.