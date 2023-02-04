На следующей неделе кузбассовцы смогут напрямую позвонить министрам региона

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе по-прежнему работают прямые телефонные линии с министрами области. Прием ведется с 15.00 до 17.00, кроме среды 8 февраля - в этот день звонки принимаются по другому графику. Так, с 6 по 10 февраля 2023 года жители региона смогут напрямую пообщаться со следующими представителями власти:

6 февраля, в понедельник, обращения будет принимать Шматок Юлия Николаевна - директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», тел. 8 (3842) 38-52-01 .

7 февраля, во вторник - Киселев Дмитрий Сергеевич - министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41.

8 февраля, в среду, с 15.00 до 16.00 ответит на вопросы жителей Турбаба Ольга Владиславовна - заместитель губернатора Кузбасса (по внутренней политике), тел. 8 (3842) 58-42-33.

- с 16.00 до 17.00 - Панов Андрей Анатольевич - заместитель губернатора (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии), тел. 8 (3842) 75-85-50.

- с 15.00 до 17.00 - Пфетцер Сергей Александрович - министр науки, высшего образования и молодежной политики, тел. 8 (3842) 75-28-49.

9 февраля, в четверг, можно будет позвонить Юдиной Анне Ивановне - министру культуры и национальной политики, тел. 8 (3842) 36-33-42.

10 февраля, в пятницу, звонки примет Балакирева Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21.