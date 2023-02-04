Кузбасские врачи спасли 9-летнего мальчика от опухоли в горле

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

В телеграм-канале министра здравоохранения рассказали о спасении девятилетнего мальчика.

Врачи областной детской больницы им. Ю.А. Атаманова нашли у ребенка опухоль размером с куриное яйцо. Выявили ее с помощью МРТ после жалоб маленького пациента на трудности во время глотания и на проблемы с дыханием во время сна - иногда оно даже останавливалось полностью. В заглоточном пространстве опухоль и находилась.

Врачи провели операцию, она оказалась успешной, так что теперь мальчик спокойно дышит и принимает пищу.