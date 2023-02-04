Кемеровчанам рассказали о ходе работ на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал в своем телеграм-канале о ходе строительных работ на перекрытых улицах Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина.

Напомним, что работы идут в рамках комплексного развития территории. Так, на улице Гагарина укладывают новые трубы для ливневки, подготавливают место для водопровода и переноса электро кабелей, продолжают убирать асфальт с дороги, на участке от Мирной до Терешковой идет шурфление - поиск старых водопроводных сетей. Их место и глубину необходимо знать, чтобы без проблем уложить новые. Также проходит опиловка деревьев.

На Сибиряков-Гвардейцев тоже убирают асфальт, опиливают деревья, снимают трамвайные рельсы, копают котлован для распределительного пункта электроснабжения и ведут установку ограждения насосной станции.

На Соборной улице, помимо опиловки кустарников, вывозят гаражи и демонтируют объекты недвижимости.