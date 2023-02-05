Аэропорт в Шерегеше планируют построить к 2028 году

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Аэропорт рядом с Шерегешем будет построен и введен в эксплуатацию 2027–2028 годах. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Он отметил, что Шерегеш — это всероссийский курорт, поэтому там должен быть хороший аэропорт, который сможет принимать среднемагистральные самолеты с туристами, в том числе из-за рубежа.

По предварительным оценкам, стоимость аэропорта составит 15 млрд рублей. В том числе порядка 10 млрд рублей потребуется на аэродромную инфраструктуру, 5 млрд рублей - на строительство терминала, пишет Интерфакс.