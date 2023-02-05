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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 5:25

В Новокузнецке полицейские поймали пьяного водителя без прав

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром в Новокузнецке полицейские остановили автомобиль «Мерседес Бенц». При проверке документов выяснилось, что 30-летний водитель лишен прав за нетрезвое вождение, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

При этом у автомобилиста имелись признаки опьянения. Проведенное освидетельствование показало, что допустимую норму алкоголя водитель превысил в четыре раза. Кроме того, иномарка мужчины не была зарегистрирована в установленном порядке.

Полицейские отстранили автомобилиста от вождения и составили в отношении него административные протоколы за управление без водительских прав машиной, не зарегистрированной в установленном порядке. Кроме того, на мужчину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.