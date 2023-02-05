Кузбасские полицейские помогли водителю из Тывы, у которого сломалась машина на трассе

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Мариинском районе инспекторы ГИБДД помогли водителю, чей автомобиль сломался на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники госавтоинспекции заметили на дороге припаркованный у обочины Opel Astra, водитель которого выставил знак аварийной остановки. Мужчина рассказал, что возвращался из Новосибирска в Тыву, и в пути у него произошла поломка. Ему необходиимо было заменить детали, однако никто из проезжавших мимо автомобилистов не остановился.

Инспекторы при помощи буксировочного троса помогли водителю добраться до ближайшей станции технического обслуживания – там машину починили. Водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.

В полиции Кузбасса напомнили, что в случае ЧП на дороге, нужно звонить в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону: 8-(3842)-718-518 или на телефон 02 (102 - с мобильного).