В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В ДТП в Топкинском муниципальном округе погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей, младшему из которых было всего два месяца. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Страшная авария произошла около 20:00 на 239 км дороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением после того, как на трассу выбежал дикий зверь. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hino Ranger. В результате ДТП погиб сам водитель легковушки и три его пассажира, в том числе двое детей – трехлетняя девочка и двухмесячный мальчик.

Сейчас движение на участке, где произошла аврия, осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция Кузбасса напомнила, что водителям нужно выбирать скорость движения, исходя из конкретных дорожных условий и расстояния видимости. В темное время суток необходимо снизить скорость, отказаться от маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также быть предельно внимательными и осторожными.