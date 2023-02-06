В Кузбассе пропала без вести 49-летняя женщина в бордовой шапке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Новокузнецке исчезла 49-летняя Татьяна Александровна Сазыкина (Петрова). Ориентировку с данными пропавшей разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение женщины неизвестно с 28 января.

Новокузнечанка среднего роста (170 см), нормального телосложения, у нее светло-русые волосы, зеленые глаза.

Когда ее видели в последний раз, на ней были черная куртка, черные штаны, черные сапоги и бордовая шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.