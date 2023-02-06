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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 1:37

Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Топкинском округе, где погибли четверо человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 5 февраля на 239 км федеральной трассы Р-255. Водитель автомобиля Volkswagen polo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Hino Ranger. В результате ДТП погиб сам водитель легковушки и его пассажиры, среди которых было двое маленьких детей.

На место происшествия выехал прокурор Топков Сергей Степанченко. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будут приняты меры реагирования.