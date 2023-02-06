В Кузбассе женщина получила за убитого мужа более 500 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу женщины, чей муж был убит. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Трагический инцидент произошел в Промышленновском районе. Мужчина в ходе конфликта ударил несколько раз рукой по лицу своего знакомого. Травмы оказались смертельными - пострадавший скончался на месте.

Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ему 8 лет колонии строго режима, а также постановил выплатить 550 тысяч рублей компенсации морального вреда супруге погибшего.

Сейчас мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы, однако это не является основанием для неуплаты долга. Поэтому судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника в банке и заработную плату, которую тот получал в колонии. После этого мужчина полностью выплатил компенсацию.