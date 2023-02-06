Глава Новокузнецка: в городе растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

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В Новокузнецке продолжает расти заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

С 30 января по 5 февраля в «красную зону» обратилось 1379 пациентов – это на 200 человек больше, чем неделей ранее. Увеличивается и количество заболевших среди детей. За неделю зафиксировано 2074 обращения в больницы (на прошлой неделе было 1852).

- На станцию скорой медицинской помощи зарегистрировано 486 вызовов в день (при среднем показателе 460), - сообщил глава Новокузнецка.

Он отметил, что за последние пять суток в ковидарии госпитализировано 18 человек. Всего на лечении в стационарах находятся 39 пациентов. Коечный фонд ковидных госпиталей на данный момент составляет 60 коек.