Стоимость квадратного метра в кузбасских новостройках увеличилась почти на 45%

Фото: архив «КП» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году один «квадрат» в новостройке в Кузбассе подорожал в сравнении с 2021-м на 44,9% - в среднем до 93,5 тысячи рублей, согласно данным Росстата.

Аналитики рассчитали, что наиболее существенно подорожала «первичка» улучшенного класса - на 46,1%, до 92,5 тысячи рублей за квадратный метр. В свою очередь, «квадрат» в новостройке эконом-класса стал дороже на 43,9% - 94,5 тысячи рублей.

По темпам роста цен на жилье в новостройках Кемеровская область оказалась в лидерах среди регионов - на втором месте вместе с Рязанской областью. При этом на первом расположилась Ленинградская область (+57,8% за год), а «бронза» досталась Саратовской области (+43,3%).

Что касается вторичного рынка жилья, то квадратный метр прибавил в цене 43,8% и стал стоить 80,2 тысячи рублей. При этом в квартире низкого качества за «квадрат» нужно заплатить около 64 тысяч рублей (+22% за год), среднего - 75,7 тысячи рублей (+42,8%), улучшенного - 88,3 тысячи рублей (+49,6%), а в элитной «вторичке» квадратный метр будет строить уже 96,8 тысячи рублей (+19,8%).