Участок трассы в Кузбассе будет закрыт из-за буровзрывных работ

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 7 февраля, будет закрыт для движения 29-й километр трассы Кемерово - Яшкино - Тайга, поскольку там будут проводиться буровзрывные работы. Это связано со строительством дороги «Северо-Западный обход города Кемерово».

Так, в период с 13.00 до 17.00 будет произведено четыре взрыва, в связи с чем данный участок будет перекрываться на 30 минут - один час. Отмечается, что в перерывах между взрывами транспорту разрешат двигаться.

Дорожные службы рекомендовали автомобилистам заранее запланировать свой маршрут, учитывая информацию о перекрытии участка, а также соблюдать ПДД.