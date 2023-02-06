В Кузбассе появилась онлайн-карта отлова бездомных животных

На карте представлены номера телефонов служб по отлову собак.

В Кузбассе создана онлайн-карта, которая призвана помочь жителям найти контакты служб отлова бездомных животных. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Денис Ильин.

На карте представлены номера телефонов администраций муниципалитетов, по которым можно сообщать о замеченных безнадзорных собаках.

По данным управления ветеринарии Кузбасса, в прошлом году в регионе было отловлено 7 263 бездомные собаки. Согласно действующему законодательству, пойманных животных помещают на карантин, после чего стерилизуют, вакцинируют и маркируют. Собак, которые не проявляют агрессии, пытаются пристроить в семьи или отпускают.

- Работа проводится обширная, однако обращения продолжают поступать практически в ежедневном режиме, причем часто жители не знают, куда именно направлять заявку. В целях повышения эффективности работы по обращению с животными без владельцев Управление ветеринарии разработало интерактивную карту, - сообщил Денис Ильин.