Фото: свыше 200 нарушений по уборке снега было выявлено в Кузбассе за неделю Фото: Светлана БАШТОВАЯ

За период с 30 января по 3 февраля 2023 года инспекторы жилищного надзора обследовали порядка 1,4 тысячи домов во всех муниципалитетах, чтобы проверить, как проходит уборка снега во дворах и с кровель зданий. В результате было выявлено 213 нарушений.

При этом отмечается, что количество нарушений сократилось в сравнении с предыдущей неделей более чем на четверть.

- Однако есть обслуживающие организации, на работу которых продолжает поступать значительное число обоснованных жалоб, по всем выявленным нарушениям инспекцией принимаются меры реагирования, - заявила начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко.

Инспекция составила антирейтинг управляющих компаний, в который попали кемеровская «РЭУ-9», новокузнецкая «УК «Гарант-Сервис», «УК Жилищник Юргинского района» и юргинская «УК Возрождение», тисульские ООО «УК Сервис» и МУП «ТЖКХ», киселевская «УК «МИРТ».