РСХБ: вторичная недвижимость – лидер ипотечных сделок в России

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк

Эксперты Россельхозбанка проанализировали российский рынок недвижимости и выяснили, что в 2023 году наиболее популярным типом недвижимости в ипотечных сделках в 2023 году будет вторичная недвижимость. И хотя в 2022 году доля вторичной недвижимости на ипотечном рынке, по предварительным данным, снизилась до 57% ( в 2021 году было 66,9%), ее основным преимуществом остается – доступность и широта выбора. Опять же, на снижении сказался тот факт, что процентные ставки льготных ипотечных программ на новостройки не реагировали на скачок ставок в первой половине года, в то время как ставки и условия по вторичному жилью сильно ужесточались. Аналитики РСХБ считают, что в начавшемся году благодаря общему снижению ставок, условия ипотечных программ будут сближаться, и доля вторичной недвижимости снова возрастет.

Однако, наиболее значимые изменения происходят в сфере операций по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Среди важных факторов для стимуляции рынка загородного жилья: продление и расширение «дачной амнистии», превращение программы социальной газификации в бессрочную, появление льготной ипотеки на строительство дома хозспособом, возможность жилищного строительства на с/х землях. По мнению экспертов Россельхозбанка, эти факторы делают ипотеку на ИЖС наиболее быстрорастущим сегментом ипотечного рынка.