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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:05

В Кемерове вновь продлили режим «черного неба»

Как минимум еще сутки будет действовать режим НМУ
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерове продлен до 12.00 7 февраля. В этот период в городе сохраняются условия для рассеивания токсичных примесей I степени опасности в воздухе.

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», завтра в областном центре Кузбасса ожидается переменный ветер, местами снег, температура воздуха ночью -24… -29 градусов, местами - 14… -19, днем -7… -12 градусов, местами до -17.

Напомним, что в период действия режима «черного неба», который ранее был продлен до 6 февраля, рекомендуется сократить время пребывания на улице и не проветривать помещения.