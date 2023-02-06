В Кемерове вновь продлили режим «черного неба»

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерове продлен до 12.00 7 февраля. В этот период в городе сохраняются условия для рассеивания токсичных примесей I степени опасности в воздухе.

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», завтра в областном центре Кузбасса ожидается переменный ветер, местами снег, температура воздуха ночью -24… -29 градусов, местами - 14… -19, днем -7… -12 градусов, местами до -17.

Напомним, что в период действия режима «черного неба», который ранее был продлен до 6 февраля, рекомендуется сократить время пребывания на улице и не проветривать помещения.