МТС заблокировала в 2,5 раза больше спам-звонков благодаря большим данным

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Антиспамовые решения и сервис «Защитник» с использованием анализа Big data помогли МТС заблокироть в 2022 году свыше 2,1 миллиарда нежелательных вызовов. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В прошедшем году в сети МТС «перехватили» более четырех миллиардов звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы: на 30% больше, чем в 2021-м.

В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустила сервис по противодействию спам-звонкам «Защитник», который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. Подозрительные система направляет на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также его расшифровку – в мобильное приложение «Мой МТС».

Чаще всего спамеры пытались звонить жителям крупных городов – таких, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, чтобы предложить финансовые продукты, страхование или недвижимость.

В 2022 году не было ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков, кроме спада в начале января на новогодних каникулах, отмечают в МТС. Накануне праздников и во время распродаж уровень спама, как правило, вырастает в пределах 10%.

Между тем количество пользователей сервиса «Защитник» за прошлый год выросло втрое и составляет на сегодня более пяти миллионов человек.