Жители Кемерова временно останутся без холодной воды из-за ремонта

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жителей Кемерова предупредили о ремонтных работах на магистральной сети водопровода, из-за чего в домах возможно будет прекращена подача холодной воды.

9 февраля специалисты будут менять задвижку и устранять повреждение в районе проспекта Комсомольского, 29. В связи с ремонтными работами напор холодной воды будет снижен на 70%, то есть у жителей выше второго этажа может отсутствовать вода.

Под отключения попадают горожане, проживающие на улицы 1-я Заречная, 2, 2 к. 1, 6, 6 «а», 9, 9 к. 1, 10; на улице 2-я Заречная, 2, 3 ,3 «а», 4, 5, 5 «а», 5 «б», 6, 7, 7 «а», 8, 9, 9 «а», 11, 16; и на проспекте Притомском, 3, 3 «а», 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 9, 11, 13, 15, 15/1.

В КемВоде попросили жителей заранее запастись водой. На время проведения работ будет организован подвоз воды, заявку можно подать по телефонам: 36-32-12, 65-70-56.