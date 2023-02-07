Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове чаще будут ходить трамваи №10 и №3 – количество рейсов в рабочие дни будет увеличено. Об это сообщили в пресс-службе городской администарции.

Количество графиков по трамвайным маршрутам, соединяющим правобережную часть города с левобережной, выросло для удобства кемеровчан. Теперь по маршруту №3 количество рейсов возрастет на 32 (было 126 – стало 158 рейсов), по маршруту №10 – на 16 (было 254 - стало 270 рейсов).

Уточнить расписание можно на сайте УЕЗТУ.РФ, по телефону 57-46-57 и в мобильных транспортных приложениях.