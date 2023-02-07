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НовостиОбщество7 февраля 2023 1:46

Подписано распоряжение о реорганизации Кузбасской клинической станции скорой помощи

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кузбасская клиническая станция скорой помощи будет реорганизована путем присоединения к ней еще одного медицинского учреждения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Кузбасса.

В документ говорится, что в состав ГБУЗ «Кузбасская клиническая станция скорой медицинской помощи», расположенное в Кемерове, войдет ГБУЗ «Березовская станция скорой медицинской помощи». При этом цели и виды деятельности присоединяемого учреждения будут сохранены.

Напомним, что в 2021 году к Кузбасской клинической станции скорой помощи была присоединена Тайгинская станция скорой медицинской помощи.