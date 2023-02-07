В Кузбассе двух водителей признали виновными в смертельном ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе суд признал двух водителей виновными в совершении ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД Кемеровской области.

Обвиняемыми по делу проходили 25-летняя женщина и 44-летний мужчина из Мариинского округа. В июле 2021 года мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль грузового автомобиля УАЗ. Он двигался со стороны поселка Первомайский, на перекрестке с дорогой Дмитриевка – Усть-Серта проигнорировав дорожный знак «Уступите дорогу», он выехал на главную дорогу и столкнулся с машиной Lada под управлением 25-летней женщины. В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля (29-летняя женщина и 30-летний мужчина), еще один - 26-летний мужчина – был серьезно травмирован.

Следователи пришли к выводу, что причиной ДТП стало нарушение правил обоими водителями. Автомобилистка Lada не снизила скорость и для исключения столкновения применила небезопасный маневр, связанный с выездом на встречную полосу.

В ходе следствия была проделана большая работа: проведены судебные экспертизы, в числе которых судебно-медицинские и автотехнические, допрошены свидетели, собраны другие доказательства.

Суд признал обоих водителей виновным. Мужчина был приговорен к восьми годам колонии-поселения, женщина - к двум годам лишения свободы условно.