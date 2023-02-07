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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 2:54

С кемеровского суда под угрозой минирования потребовали один миллион гривен

Злоумышленник отправил письмо на электронную почту
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровский районный суд в очередной раз поступило сообщение на электронную почту об угрозе взрыва здания, причем отправитель потребовал перевести ему на указанный номер в течение часа один миллион гривен.

Сотрудники суда оперативно сообщили и происшествии правоохранителям, которые, в свою очередь, провели проверку - взрывчатых веществ в здании обнаружено не было.

В данный момент суд работает в штатном режиме согласно расписанию, об этом сообщил официальный представитель Кемеровского райсуда Дмитрий Бакальчук.