С кемеровского суда под угрозой минирования потребовали один миллион гривен

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровский районный суд в очередной раз поступило сообщение на электронную почту об угрозе взрыва здания, причем отправитель потребовал перевести ему на указанный номер в течение часа один миллион гривен.

Сотрудники суда оперативно сообщили и происшествии правоохранителям, которые, в свою очередь, провели проверку - взрывчатых веществ в здании обнаружено не было.

В данный момент суд работает в штатном режиме согласно расписанию, об этом сообщил официальный представитель Кемеровского райсуда Дмитрий Бакальчук.