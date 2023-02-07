В Кемерове выступит пианист, «философ-виртуоз» Михаил Лидский

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».
14 марта в филармонии Кузбасса состоится концерт российского пианиста, доцента Московской консерватории имени Чайковского Михаила Лидского.
Михаила Лидского называют одним из самых оригинальных российских пианистов, «философом-виртуозом». Талантливый и изящный музыкант владеет безупречной техникой, не отвлекающей от обстоятельного и несуетного погружения в суть исполняемой музыки. Каждое его выступление отличается своеобразием интерпретаций и неожиданностью трактовок. За это его особенно ценят знатоки фортепианного искусства.
В пианистическом искусстве Михаила Лидского меломаны ценят прежде всего ошеломляющую технику и ярко выраженный интеллект. Это довольно редкое сочетание называют «визитной карточкой» музыканта. Способность Михаила Лидского доходить до самой сути произведения во многом облегчает слушателям процесс познания музыкальной вселенной.
С начала 1990-х годов активно концертирует в России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Финляндии, Франции, Турции, Чехии, Японии, на Тайване.
Концерт доступен по Пушкинской карте
В программе:
СКАРЛАТТИ
Сонаты: До мажор К420, Ре мажор К33, фа минор К387, до-диез минор К247, Соль мажор
К390, ми
минор К203, до минор К84, Соль мажор К427, ре минор К213, соль минор К450
ПРОКОФЬЕВ
Соната № 3 ор. 28
Марш из ор. 77
Утренняя серенада из балета «Ромео и Джульетта»
Соната № 9 ор. 103