В Кемерове выступит пианист, «философ-виртуоз» Михаил Лидский

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

14 марта в филармонии Кузбасса состоится концерт российского пианиста, доцента Московской консерватории имени Чайковского Михаила Лидского.

Михаила Лидского называют одним из самых оригинальных российских пианистов, «философом-виртуозом». Талантливый и изящный музыкант владеет безупречной техникой, не отвлекающей от обстоятельного и несуетного погружения в суть исполняемой музыки. Каждое его выступление отличается своеобразием интерпретаций и неожиданностью трактовок. За это его особенно ценят знатоки фортепианного искусства.

В пианистическом искусстве Михаила Лидского меломаны ценят прежде всего ошеломляющую технику и ярко выраженный интеллект. Это довольно редкое сочетание называют «визитной карточкой» музыканта. Способность Михаила Лидского доходить до самой сути произведения во многом облегчает слушателям процесс познания музыкальной вселенной.

С начала 1990-х годов активно концертирует в России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Финляндии, Франции, Турции, Чехии, Японии, на Тайване.

Концерт доступен по Пушкинской карте

В программе:

СКАРЛАТТИ

Сонаты: До мажор К420, Ре мажор К33, фа минор К387, до-диез минор К247, Соль мажор

К390, ми

минор К203, до минор К84, Соль мажор К427, ре минор К213, соль минор К450

ПРОКОФЬЕВ

Соната № 3 ор. 28

Марш из ор. 77

Утренняя серенада из балета «Ромео и Джульетта»

Соната № 9 ор. 103