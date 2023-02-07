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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 3:52

В Кузбассе спасли застрявшую в заборе косулю

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Владимира Чернова.

Фото: телеграм-канал Владимира Чернова.

В Междуреченске сотрудники МЧС спасли застрявшую в заборе косулю. Глава города Владимир Чернов опубликовал в своем телеграм-канале кадры, как спасатели вызволяют животное из беды.

Косуля застряла в ограде на территории базы отдыха «Фантазия». Специалисты МЧС при помощи инструментов раздвинули металлические прутья и достали зверя.

Сейчас бедолагу повезли к ветеринарам, а затем отправят в экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау». Там животное осмотрят и решат, сколько ему понадобится времени на реабилитацию.