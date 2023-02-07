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НовостиОбщество7 февраля 2023 4:42

89 новых случаев: в Кузбассе растет заболеваемость коронавирусом

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Кузбассе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

За последние сутки в регионе было зафиксировано 89 новых случаев ковида, днем ранее – 57. При этом несколько недель до этого ежедневно выявлялось не более 30 новых заболевших. Сейчас на лечении находятся 578 кузбассовцев.

За минувшие сутки скончались два человека. Общее количество летальных случаев с начала пандемии составляет 2 883.